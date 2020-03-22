وزير الاتصالات: توفير 100 ألف شريحة للطلاب

أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس «عبدالله بن عامر السواحة»، أن الوزارة أطلقت مبادرة «كلنا عطاء» لتوفير 100 ألف شريحة للطلاب، تزامنًا مع تطبيق التعليم عن بعد.
وقال الوزير -خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا- إن البنية التحتية الرقمية في المملكة متينة وسنرفع من الطيف الترددي.
من جانبه، قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن الوزارة لديها عديد من الخطط، ومن المهم استمرار العملية التعليمية.
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