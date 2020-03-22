البنوك السعودية تؤجل سداد أقساط (3) أشهر للعاملين في القطاع الصحي

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مبادرة البنوك المحلية السعودية؛ بتأجيل أقساط 3 أشهر للعاملين كافة في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية بالشكر للعاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهودًا جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.
وإلحاقًا بالبيان الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في 19/7/1441هـ المتضمن إعلان برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص بقيمة تصل إلى نحو (50) مليار ريال.
وكذلك تقديرًا لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم. واستمرارًا لدور البنوك في دعمها للوطن وأبنائه، سائلين الله عز وجل أن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
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