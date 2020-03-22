سفارة المملكة في سيرلانكا تدعو رعاياها لعدم الخروج من مقار إقامتهم

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا المواطنين المتواجدين هناك، لعدم الخروج من المنزل.

جاء ذلك في بيان للسفارة قالت فيه، نود التنبيه مجددًا على المواطنين السعوديين المقيمين في سريلانكا والمؤجلة رحلاتهم الجوية إلى المملكة بضرورة عدم الخروج من مقار إقامتهم إلَّا للضرورة القصوى.

وأضافت السفارة، أنَّه تمَّ حظر التجول في سريلانكا، لذلك يجب الالتزام بالتعليمات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»

يأتي ذلك بعد أن وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سريلانكا إلى 77 حالة، بينما فرضت السلطات حظر التجوال لإلزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

Advertisements

اقرأ أيضًا

سلطنة عمان توقف طباعة الصحف ومحالّ الصرافة لمواجهة فيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تايلاند تسجل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا