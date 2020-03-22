أخبار السعودية اليوم.. ارتفاع مصابي كورونا والتعليم تنشر جداول الأسبوع العاشر للمراحل المختلفة

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأحد 22 مارس 2020م، أبرز الأخبار في المملكة منها إعلان إصابة 119 حالة جديدة بفيروس كورونا وبهذا ترتفع إجمالي الحالات إلى 511 حالة، فيما تواصل الجهات الحكومية المختلفة دعم تقديم الخدمات عن بعد للمواطنين.

الصحة تعلن إصابة 119 حالة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي 511 حالة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 119 حالة جديدة مصابة بـفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي المصابين 511 حالة، فيما تعافت 17 حالة.

«الغذاء والدواء» تحذّر من استخدام معقم يدين يحتوي على ميثانول وتسحبها من الأسواق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، من جلّ معقم لليدين يحمل اسم «PRODENTY Hand Sanitizing Gel» من إنتاج مصنع قوة التنظيف للكيماويات، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

التعليم تنشر جداول الأسبوع العاشر للصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية على قنوات عين

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، بدء البث المباشر لشرح دروس الأسبوع العاشر لجميع المراحل الدراسية عبر قنوات عين دروس، فضلًا عن نشر جداول الأسبوع العاشر لمراحل (ابتدائي ومتوسط وثانوي).

وزير الاتصالات: توفير 100 ألف شريحة للطلاب

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات طلقت مبادرة «كلنا عطاء» لتوفير 100 ألف شريحة للطلاب، تزامنًا مع تطبيق التعليم عن بعد.

للوقاية من كورونا.. اطمئن على صحتك بـ5 خطوات عبر تطبيق «موعد»

أعلنت وزارة الصحة خدمة التقييم الذاتي للمواطنين عبر تطبيق موعد للاطمئنان على صحتهم وحصولهم على التوجيه السليم بما يخص أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للوقاية من الفيروس.

«الصندوق العقاري» يودع أكثر من 1.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس

أودع صندوق التنمية العقارية، أكثر من 1449 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك عن شهر مارس الحالي.

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«المرور» يوضح آلية توصيل رخصة القيادة إلى المنزل

أوضحت الإدارة العامة للمرور، آلية تسليم رخص القيادة بالتزامن مع قرار تعليق العمل بالمكاتب للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتم تقديم طلب عن طريق بوابة (أبشر)، وبعد ذلك يتم إيصالها للمستفيد في حال كان لديه عنوان وطني (واصل).

إصابة نائب رئيس نادي الإتفاق بفيروس كورونا

أعلنت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الأحد، إصابة نائب رئيس النادي حاتم المسحل بفيروس كورونا المستجد، وأن حالته مستقرة متمنية له الشفاء العاجل وجميع مرضى العالم.

«التموين» تؤجل صرف الأرباح عن الربع الرابع حتى إشعار آخر

قرر مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين، تأجيل وقت توزيع أرباح الربع الرابع من عام 2019م، لحين انقضاء الظروف الحالية دون أن يؤثر ذلك على تاريخ الاستحقاق المعلن عنه سابقًا.

«هدف»: 10 منصات للحصول على خدمات الصندوق عن بعد

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عبر موقع «تويتر»، أن المستفيدين يمكنهم الحصول على خدمات الصندوق عبر منصاته التي تشمل «برنامج تسعة أعشار، منصة دروب، برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، برنامج قرة، بوابة طاقات، برنامج وصول، منصة شبل، أكاديمية هدف للقيادة، برنامج تمهير، الشهادات المهنية الاحترافية.

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