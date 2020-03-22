«متحدث الصحة»: قد نلجأ لمزيد من الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إن الخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد متعددة، وقد يتم اللجوء لمزيد منها متى ما دعت الحاجة لذلك.
وأضاف «العبد العالي»، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن تعليق الدخول إلى القطيف خطوة وقائية ومعدل الحالات المسجلة فيها في انخفاض، مجددًا التأكيد على عدم السفر بين المدن إلا لأمر ضروري.
وتابع «متحدث الصحة» رصدنا حالات مخالطة بشكل أكثر وهذا أمر مقلق ونطلب من الجميع البقاء في المنزل وحذرنا مرارًا وتكرارًا من حضور المناسبات والتجمعات لأنها خطيرة على أفراد المجتمع.
وأشار إلى تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 7 حالات مرتبطة بالسفر و72 حالة من الجنسية التركية.
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