وزير الشؤون الإسلامية: الخطباء والأئمة يستشعرون الواجب الشرعي تجاه وطنهم

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور «عبداللطيف آل الشيخ»، إن الخطباء والأئمة بجميع المناطق؛ استشعروا الواجب الشرعي تجاه دينهم، بشأن أزمة كورونا. وأضاف «آل الشيخ»، عبر «تويتر»: «أشكر إخواني الخطباء والأئمة والمؤذنين بمملكتنا الغالية على تطبيقهم كافة الإجراءات الاحترازية التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ مواكبةً لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا». وأشار الوزير إلى أن الخطباء طبَّقوا الإجراءات الاحترازية «مستشعرين بذلك الواجب الشرعي تجاه دينهم ووطنهم وقيادتهم وعظم المسؤولية في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين». وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة «محمد العبد العالي»، أمس السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392 شخصًا، مشيرًا إلى أن 8 أشخاص جُدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16 حالة، فيما كان متوسط أعمار المصابين 43 عامًا. Advertisements اقرأ أيضًا الصحة: أعراض كورونا قد لا تأتي مجتمعة البنوك السعودية: 3 نصائح تضمن معاملات مالية آمنة للوقاية من كورونا

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