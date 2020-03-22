خريطة توفر المعقمات والكمَّامات في الصيدليات المرجعية

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قائمة تفاعلية تتيح معرفة أماكن توافر المعقمات والكمامات في فروع الصيدليات المرجعية الموزعة في مختلف محافظات ومدن المملكة، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
ويجري تحديث القائمة على مدار الساعة بالتواصل المستمر مع الصيدليات المرجعية لتحديد الكميات المتوافرة لديها من المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من الفيروس.
ويمكن متابعة القائمة عبر الرابط:
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتمدت «صيدليات مرجعية» في المناطق كافة، توفر غالبية الأدوية المطلوبة التي قد لا تتوافر في صيدليات أخرى. وتنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قوائم تحدث دوريًّا لهذه الصيدليات ومواقعها والأدوية المتوافرة فيها.
وتتيح الهيئة للصيدليات الراغبة في الانضمام إلى قائمة «الصيدليات المرجعية» إمكانية التقدُّم بطلب الانضمام عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) بعد الالتزام بعدد من المتطلبات والمهام، مثل توفير الأدوية المطلوبة كافة، وتسجيل المنشأة وجميع فروعها في نظام التتبُّع الدوائي «رصد».
كما تشترط المشاركة في تقديم البلاغات للهيئة عن الأعراض الجانبية، وتحديد مسؤول عن التوافر في الصيدليات يتولى تقديم البلاغات عن عدم التوافر، ويكون نقطة الاتصال الرسمية مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.
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