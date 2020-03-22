«أمانة عسير» تطبق إجراءات احترازية بشأن أجهزة الصرّاف الآلي

اتخذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد من خلال رشّ وتطهير أجهزة الصراف الآلي المنتشرة بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه عاجل من قبل صاحب السمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الذي شدد بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها و تعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.

وبيّن أن الأمانة قد خصصت بعض الفرق مدعمة بآليات ومعدات لعمليات التطهير والتعقيم المستمر وتوفير ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.

وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على أجهزة الصراف الآلي، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.

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