الصحة تعلن إصابة 119 حالة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 511

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 119 حالة جديدة مصابة بـفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي المصابين 511 حالة، فيما تعافت 17 حالة. وأشارت الوزارة، أنَّ مكة المكرمة سجلت 72 إصابة، والرياض 34، والدمام 4، والقطيف 4، والأحساء 3، والخبر 3، والظهران 1، والقصيم 1.

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