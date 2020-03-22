للوقاية من كورونا..  اطمئن على صحتك بـ5 خطوات عبر تطبيق «موعد»

أعلنت وزارة الصحة خدمة التقييم الذاتي للمواطنين عبر تطبيق موعد للاطمئنان على صحتهم وحصولهم على التوجيه السليم بما يخص أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للوقاية من الفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنّه يمكن للمواطنين اتباع الخطوات لمعرفة التوجيه السليم فيما يخص كورونا من خلال خمس خطوات عبر تطبيق موعد.

خطوات استخدام تطبيق موعد فيما يخص فيروس كورونا

تتمثل هذه الخطوات وفقًا لوزارة الصحة في التسجيل في تطبيق موعد، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بأبشر، ثم الضغط على الاستبيان، ثم إدخال البيانات المطلوبة، ثم تعبئة الاستبيان، وأخيرًا استلام التوجيه.

وكانت أعلنت وزارة الصحة ارتفاع العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا الجديد في المملكة إلى ٣٩٢ حالة، فيما بلغت إجمالي الحالات المتعافية ١٦ حالة.

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وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لا يشترط أن تأتي مجتمعة، مشيرة إلى أنّ حالات الاشتباه بالفيروس تتضمن ظهورًا مفاجئًا لأحد من الأعراض النمطية للفيروس وهي: حمى، سعال، ضيق بالنفس، ولا يشترط لها أن تأتي مجتمعة.

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