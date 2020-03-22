شكرا لمتابعة خبر عن «الغذاء والدواء» تُحذر من جل لليدين وتمنع تداوله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من معقم جل لليدين”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

وأوضح أن سائل الميثانول هو سائل عديم اللون ذو رائحة نفاذة بستخدم بشكل أساسي كمذيب كما أنه سريع الاشتعال وله درجة سُمية عالية وله تأثيرات على الجهاز العصبي تشمل الصداع والشعور بالدوار كما يسبب تهيج للجهاز التنفسي والجلد والعين.

وأكدت الهيئة أنه يمكن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية والمستحضرات عبر التواصل مع المركز الوطني للتيقظ، أو رقم 19999، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو إلكترونيًا من خلال الرابط هنـــــا .