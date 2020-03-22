شكرا لمتابعة خبر عن جدة تلتزم بعد الخروج من المنزل ورصد مخالفات للمحلات الصغيرة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

التزام أهالي محافظة جدة، بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، إذ أصبحت الشوارع هادئة من المواطنين و السيارات.

وأوضح تقرير تليفزيوني، أن حركة الشوارع تهدأ يومًا بعد يوم، خاصة بعد إيقاف نشاط سيارات الأجرة وحافلات النقل العام وإيقاف الرحلات الداخلية.

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وأشار التقرير، أن المحلات التجارية في الشوارع الرئيسية التزمت بالتوجيهات، لكن تم رصد مخالفات للمحلات الصغيرة في بعض الأحياء الشعبية بجدة وكذلك تزوير المعقمات في المصنع، لكن تعاملت الجهات الأمنية معها.

وتأتي قرارات المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد طالب بالمواطنين والمقيمين عدم الخروج من المنزل، في إطار الإجراءات الاحترازية.