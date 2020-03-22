شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في سريلانكا تناشد مواطنيها بالبقاء داخل المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كولمبو (صدى):

ناشدت سفارة المملكة في سريلانكا، مواطنيها المؤجلة رحلاتهم الجوية إلى المملكة، بالالتزام بالتعليمات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا

ونوهت بأنه تم حظر التجول على مستوى سريلانكا، داعية المواطنين إلى عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وشددت على التواصل معها في حال الطوارئ على الأرقام التالية:

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0094112682087

00966920033334

0094112682089