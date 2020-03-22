شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» : إجبار موظفي القطاع الخاص بالعمل دون احتياطات وقائية غير مسموح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن إجبار الموظفين في منشآت القطاع الخاص على العمل دون وجود احتياطات احترازية للوقاية أمر غير مسموح به ولا تقبل به.

وشددت على صاحب العمل بنشر الإرشادات الخاصة بالفيروس الصادرة عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في أماكن العمل؛ فيما تتيح خدمة للمنشآت التي يتعذر عليها الالتزام بقرار تعليق الحضور لمقرات العمل، التقدم بطلبات للاستثناء، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

ومن الجدير بالذكر، أن الموارد البشرية، كانت قد كشفت في وقت سابق، أن نظام العمل يمنع منح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، مؤكدةً أن عقود العمل ملزمة للعامل وصاحب العمل ولا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها.