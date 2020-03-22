شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: تهاون الشباب جعلهم في غير مأمن من الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، سر إعلان منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا يصيب الشباب رغم إعلانهم من قبل بأنه يصيب كبار السن.
وقال "النمر" : " أغلب الحالات في العناية المركزة من كبار السن لكن عندما وجدوا تهاون الشباب في عدم الإلتزام بالوقاية أظهروا أن الشباب ليسوا في مأمن من المرض لكي يلتزموا بالتعليمات".
وأضاف الدكتور خالد النمر، أن الفواكه والخضروات هذه الأيام لن تزيد الإصابة بالفيروس، مشددًا على ضرورة سماع وزارة الصحة عند تضارب أقوال الأطباء في هذا الشأن.
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