شاهد.. رش وتعقيم إسطوانات الغاز في 3 محافظات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قامت بلديات عدد من المحافظات، برش وتعقيم إسطوانات الغاز خلال اليومين الماضيين؛ حفاظًا على صحة المواطنين. قامت بلديات عدد من المحافظات، برش وتعقيم إسطوانات الغاز خلال اليومين الماضيين؛ حفاظًا على صحة المواطنين. ووثّقت مقاطع فيديو، أعمال الرش والتعقيم في جميع محلات الغاز بمحافظات القنفذة والرس والخرج.

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