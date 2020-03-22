شكرا لمتابعة خبر عن «الحربي» يوضح سبب تأخر دخول موسم الحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح خبير الطقس والأرصاد الجوية عبدالله الحربي، اليوم الأحد، سبب تأخر دخول موسم الحر لهذا العام؛ مرجعًا ذلك إلى مرور منخفض علوي بارد هذه الأيام، يتبعه جبهات باردة تنخفض معها درجات الحرارة.

وتوقع عبدالله الحربي، أن يبدأ الحر في الدخول لأجواء المملكة مطلع شهر مايو المقبل؛ لافتًا إلى استمرار تقلبات الأجواء ما بين الباردة والدافئة خلال الأسبوعين القادمة تَبَعًا لمرور المنخفضات العلوية الباردة، والتي دائمًا تتبعها جبهات باردة تنخفض معها درجات الحرارة، وتعود للارتفاع بعد رحيل هذه الجبهات.

وأكد " الحربي " أنه من المتوقع أن يتأخر دخول الحر هذا العام بسبب هذه العوامل التي تساهم في دخول التيارات الهوائية الباردة على أجواء المملكة والشام والخليج؛ فيما حسب معطيات خرائط الطقس ومسار الكتل الرطبة المدارية، متوقع أن نستقبل حالة جوية ممطرة مطلع الأسبوع القادم على الوسطى.

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ويأتي ذلك بالإضافة إلى الشرقية، والمرتفعات وشرقها، وأجزاء من: (حائل، والقصيم، وتبوك، والجوف) بأمطار متفرقة وعلى نطاق واسع؛ إلا أنها تتركز على الوسطى وغربها والمرتفعات والسواحل الشرقية بشكل أفضل؛ بينما تُعتبر هذه الفترة مميزة بالأمطار الربيعية (المراويح).

وتتميز بغزارة الهطول وتساقط البرد وكثرة الزوابع الرعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية نتيجة هبوط الهواء من السحب الرعدية، وتستمر أمطار المراويح إلى مطلع مايو؛ مشيرًا إلى أنه تتذبذب الحرارة بين الارتفاع والانخفاض إلى الثلث الثاني من أبريل.