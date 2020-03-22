شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء مواعيد المرضى في مستشفى قوى الأمن والاعتماد على «العيادات الافتراضية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أطلق مستشفى قوى الأمن بالرياض، خدمة " العيادات الافتراضية " للتواصل المباشر بين المرضى والأطباء عبر الاتصال الهاتفي.
وأوضح المستشفى أنه تم إلغاء كافة المواعيد الاعتيادية، مشيرًا إلى أن الخدمة ستُمكن المريض من التواصل مع الطبيب المختص في الموعد المحدد له.
وأكد أن سيكون هناك أكثر من 200 عيادة تعمل يوميًأ لخدمة أكثر من 3000 مريض، على أن يكون الحضور في المواعيد الاعتيادية سيقتصر فقط على المرضى الذين يستدعي وضعهم الصحي الحضور، وذلك بالتنسيق مع الطبيب المختص.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية الحالية التي تقوم بها قطاعات المملكة كافة.
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