شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «متحدث التجارة» : لدينا أكبر مخزون تمويني في الشرق الأوسط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏‎أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، اليوم الأحد، أن الجهود الرقابية للوزارة حول مناطق المملكة مستمرة في ردع المخالفين والتأكد من توفر المواد الغذائية؛ حيث وصلت الزيارات الرقابية إلى 27 ألف زيارة شملت المخزون والمستودعات ومنافذ البيع.

وطمأن متحدث وزارة التجارة، الجميع عبر برنامج "صباح السعودية" على القناة السعودية، بتوفر المواد الغذائية بوفرة، كما أن لدينا أكبر مخزون تمويني في الشرق الأوسط وهو القمح والدقيق.

وأكد " الحسين " أن المخزون ضخمًا وكثيرًا ووفيرًا، وذلك بسعة تخزينية تتجاوز 3.3 مليون طن من القمح؛ فيما قالت المؤسسة العامة للحبوب، أن لديها ما يكفي من أكياس الدقيق (الطحين) لتغطية كل المتطلبات المحلية للمملكة، وهم 1.8 مليون كيس، زنة 45 كيلوجراماً للواحد.