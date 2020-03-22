شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من يكون؟؟.. زعيم عصابة مشهور يتقلد منصب رئيسًا لدولة ”روسيا” الاتحادية (العالم في صدمة).. شاهد الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض القناة الرابعة البريطانية فيلما وثائقيا يتضمن قصة صعود فلاديمير بوتين ليصبح رئيساً لروسيا بعدما كان “زعيم عصابات” بحسب وصفها.

ووفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية فإن بوتين ذات الملامح الغريب هو بيروقراطي ممل عندما انتخب رئيسًا ثالثًا لروسيا قبل 20 عامًا.

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جاسوس سابق

وأوضحت أن بوتين أصبح اليوم عرابًا لدولة مافيا شاسعة – وللقيام بذلك ، قام بدمج المهارات القذرة لجاسوس سابق بمعرفة وثيقة بالعالم السفلي العنيف في روسيا ، وفقًا لفيلم وثائقي جديد من ثلاثة أجزاء يبدأ مساء غد على القناة 4.

وبينت أن “بوتين” كان جاسوس روسي حين شغل منصب ضابط في المخابرات السوفياتية في أواخر الثمانينيات، وبعدها تم تثبيته في قلب السياسات المحلية الفاسدة والعالم الإجرامي في سان بطرسبرج.

منظمة قمعية

من جهته يقول فلاديمير كارا مورز ، وهو سياسي معارض بارز: “إن خلفية بوتين هي الكي جي بي السوفياتي، وهي إحدى أكثر المنظمات القمعية في تاريخ البشرية. يفعل ما يريد” معالجة. راحه. تجنيد. قمع”.

وتضيف الصحيفة أنه في عام 1985 ، تم نشر بوتين إلى درسدن في ألمانيا الشرقية مع زوجته ليودميلا وابنتهما حديثي الولادة. ويقال أن واجباته في المخابرات السوفياتية كانت رهيبة ، وتتضمن تجميع التقارير الصحفية وحضور العشاء الرسمي.

نقطة التحول

وأكدت أن نقطة التحول جاءت مع سقوط جدار برلين والانهيار اللاحق للاتحاد السوفيتي في عام 1991. بعد المساعدة في تدمير وثائق التجريم لـ KGB ، ليعود بوتين مع عائلته إلى مستقبل أكثر غموضاً في مدينته سانت بطرسبرغ.

وتساءلت كيف أصبح هذا الجاسوس السابق البالغ من العمر 39 عامًا رئيسًا بالنيابة لروسيا في غضون ثماني سنوات فقط؟ مضيفة: تكمن الإجابة في قدرة بوتين على العمل كوسيط ماكر بين عوالم السياسة والمال والإجرام.

ولفتت إلى أن بوتين وجد سان بطرسبرج في حالة من الفوضى ، حيث كانت التفجيرات والقتل بالعقود جزءًا من الحياة اليومية. كما قال أحد المراقبين ، كانت مثل شيكاغو في ثلاثينيات القرن العشرين – لكنها أسوأ بكثير.

وسيط عصابات

وهنا صقل مهاراته كوسيط القوة من خلال العمل كمستشار في الشؤون الدولية لرئيس البلدية الفاسد ، Anatoly Sobchak ، ووسيط بين عصابات المدينة والسياسيين ، وما تم تمريره لنظامها القانوني.

بدوره يقول جليب بافلوفسكي ، المستشار السياسي السابق لكل من بوتين وبوريس يلتسين: “كانت هناك علاقة حميمة بين الديمقراطيين المحليين والعصابات”.

عندما عرض عليه وظيفة في موسكو في القسم القانوني للرئيس يلتسين بدأ صعوده الاستثنائي. بعدها جعل نفسه لا غنى عنه وفي يوليو 1998 ، تم تعيينه رئيسًا لـ FSB – خليفة KGB.

رئيس روسيا

واستغل بوتين منصبه لإنتاج ‘kompromat’ – مواد مخالفة – حول أعداء يلتسين. ليكافئ يلتسين بوتين بجعله رئيسًا للوزراء في أغسطس 1999. وفي غضون بضعة أشهر ، أصبح بوتين رئيسًا بالوكالة عندما استقال يلتسين عشية رأس السنة الجديدة.

على مدى العقدين الماضيين ، وضع بوتين كل ما تعلمه من أيامه كجاسوس ومثبت في ممارسة مدمرة. لقد أصبحت سيادة القانون في روسيا بلا معنى تقريبًا من خلال احتضانه للقتل وقتل المعارضين.

شبكة ثرية

لقد أسس ويتمتع بدعم شبكة من حوالي 1000 شخص ثري جدًا يعتمدون عليه في ثرواتهم ومكانتهم. بعد وصوله إلى السلطة ، فكر بوتين في مستقبله ، قائلاً: “أعتقد في يوم من الأيام أنني سأحصل على مستقبل كمواطن خاص ، أنني … سأعيش حياة شخص عادي”.

وأعلن بوتين في هذا الشهر أنه سيوافق على تغييرات في الدستور تسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036. لتصبح سلطته مثل قوة أي القيصر.