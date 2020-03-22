أعلنت صحة الطائف إرجاء فحوصات الزواج، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فايروس كورونا.
وحسب “عكاظ” أضافت صحة الطائف في إعلان لها : “إن تأجيل مواعيد الفحص للزواج سيكون ممتداً حتى إشعار آخر”.
وفي السياق نفسه أعلنت عدد من المستشفيات تأجيل عدد من المواعيد الطبية في العيادات الخارجية والعلاج الطبيعي حتى إشعار آخر، فيما بادرت مستشفيات بإيصال الأدوية إلى منازل الذين لديهم أوامر إعادات صرف. فيما مستشفى النساء والولادة المراجعات على اقتصار مراجعاتهن دون مرافقين.
كانت هذه تفاصيل خبر تداعيات كورونا.. صحة الطائف تعلن عن قرار هام بشأن فحوصات الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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