أمير القصيم لـ«أهالي المنطقة»: ابقوا في منازلكم

حثَّ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أهالي المنطقة كافة على البقاء في منازلهم وعدم الخروج؛ وقايةً لهم وامتثالًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة- أيدها الله- واستجابةً لتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وقال: «إنَّ هذه الخطوة كفيلة، بإذن الله، بالحفاظ على صحة الجميع وتفادي نقل العدوى، واستجابة لتوجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وما تتطلبه هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من التزام بالبقاء في المنازل لكي نكون عونًا للدولة للحدِّ من تفشي فيروس كورونا» .

وأكَّد أمير منطقة القصيم، أنَّ البقاء في المنازل يأتي حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتقال العدوى وتزايد الحالات نتيجة للتجمعات.

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