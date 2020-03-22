السعودية اليوم / الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى التزام منازلهم واتخاذ أقصى الاحتياطات منعًا لتفشي كورونا المستجد



بيروت 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم مغادرتها إلّا للضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم، وعدم التجمّع تحت طائلة المسؤوليّة.

وذكرت في بيان لها اليوم أن طوافات عسكرية تابعة للجيش اللبناني مزوّدة بمكبرات صوت قامت بالتحليق فوق جميع المناطق اللبنانية، داعيةً المواطنين إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلّا للضرورة القصوى.

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13:58ت م

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