السعودية اليوم / الداخلية اللبنانية تدعو المواطنين منع مغادرة منازلهم



بيروت 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

دعا وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي المواطنين في بلاده منع مغادرة منازلهم للحد من انتشار

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الحكومة اللبنانية كانت سبّاقة باعتمادها إجراءات الحماية الملائمة، بهدف الحد من تفشي الوباء، معربًا عن أسفه بعدم الالتزام في مختلف المناطق بإجراءات السلامة الوقائية الملزمة.

وأكد أنه لن يعود باستطاعة الحكومة احتواء المرض المستجد الذي قد يؤدي إلى المجهول في حال لم يكن هناك قناعة ذاتية من كل مواطن لتخطي الأزمة.

ولفت الانتباه إلى أنه بالنسبة للإجراءات، هناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة كافة، وخاصة الأمنية منها، من جيش وأمن داخلي وأمن عام وأمن الدولة والمحافظين وجهات أخرى لتنفيذ الإجراءات كافة التي اتخذتها الحكومة لتشمل جميع المناطق اللبنانية دون استثناء من أجل الوقاية الملزمة.

ودعا وزير الداخلية اللبناني، وسائل الإعلام إلى العمل على تعميم ثقافة الوعي والتصرف السليم، وتحري صدقية المعلومة والتواصل مع أجهزة الدولة من قوى أمنية ومحافظين قبل نشرها.

// انتهى //

13:54ت م

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بيروت 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسدعا وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي المواطنين في بلاده منع مغادرة منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الحكومة اللبنانية كانت سبّاقة باعتمادها إجراءات الحماية الملائمة، بهدف الحد من تفشي الوباء، معربًا عن أسفه بعدم الالتزام في مختلف المناطق بإجراءات السلامة الوقائية الملزمة.وأكد أنه لن يعود باستطاعة الحكومة احتواء المرض المستجد الذي قد يؤدي إلى المجهول في حال لم يكن هناك قناعة ذاتية من كل مواطن لتخطي الأزمة.ولفت الانتباه إلى أنه بالنسبة للإجراءات، هناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة كافة، وخاصة الأمنية منها، من جيش وأمن داخلي وأمن عام وأمن الدولة والمحافظين وجهات أخرى لتنفيذ الإجراءات كافة التي اتخذتها الحكومة لتشمل جميع المناطق اللبنانية دون استثناء من أجل الوقاية الملزمة.ودعا وزير الداخلية اللبناني، وسائل الإعلام إلى العمل على تعميم ثقافة الوعي والتصرف السليم، وتحري صدقية المعلومة والتواصل مع أجهزة الدولة من قوى أمنية ومحافظين قبل نشرها.// انتهى //13:54ت م0060

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