السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



كوالالمبور 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الماليزية 123 إصابة مؤكدة بفيروس

وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة إلى 1306 إصابة، وعشر حالات وفاة.

// انتهى //

13:30ت م

0058



كوالالمبور 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الماليزية 123 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة إلى 1306 إصابة، وعشر حالات وفاة.// انتهى //13:30ت م0058

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