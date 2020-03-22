السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات ايوائية للنازحين من الجوف إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب



مأرب 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات ايوائية للنازحين من الجوف إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، شملت 150 خيمة و600 بطانية و300 بساط، استفاد منها 150 أسرة نازحة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

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13:20ت م

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