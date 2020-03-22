السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بروكسل 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

سجلت الحكومة في لوكسمبورغ 128 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت في بيان إلى عدم تسجيل وفيات جديدة بالفيروس في البلاد لتظل حصيلة الضحايا عن ثماني حالات وفاة حتى أمس.

// انتهى //

13:19ت م

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بروكسل 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسسجلت الحكومة في لوكسمبورغ 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 798 حالةً.وأشارت في بيان إلى عدم تسجيل وفيات جديدة بالفيروس في البلاد لتظل حصيلة الضحايا عن ثماني حالات وفاة حتى أمس.// انتهى //13:19ت م0056

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