السعودية اليوم / مركز الجعدة الصحي بحجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الأسبوع الماضي



حجة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

يواصل مركز الجعده الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية وذلك خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس 2020م.

وراجع قسم الطوارئ 699 مستفيدًا، وقسم الباطنية 320 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 75 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 483 مريضا، وقسم نقل الدم 8 مراجعين، وعيادة الجراحة والتضميد 81 فردا، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر والأشعة 627 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 25 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 1,893 مستفيدا، وقسم الخدمات التمريضية 616 مستفيدا وصرفت الأدوية لـ 1,588 فردًا.

// انتهى //

13:18ت م

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