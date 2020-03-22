السعودية اليوم / المغرب تسجل ثماني حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة المغربية ثماني حالات ثبت إصابتها بفيروس

وبذلك يصل عدد المصابين بالفيروس إلى 104 حالات، وثلاث وفيات، و 490 حالة مخبرية سلبية.

// انتهى //

13:16ت م

0054



الرباط 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة المغربية ثماني حالات ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وبذلك يصل عدد المصابين بالفيروس إلى 104 حالات، وثلاث وفيات، و 490 حالة مخبرية سلبية.// انتهى //13:16ت م0054

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