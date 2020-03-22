السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 64 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا



جاكرتا 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

سجلت إندونيسيا 64 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 48، مضيفًا أن تسعة مرضى تماثلوا للشفاء مما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 29.

// انتهى //

12:30ت م

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جاكرتا 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسسجلت إندونيسيا 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 514 حالة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 48، مضيفًا أن تسعة مرضى تماثلوا للشفاء مما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 29.// انتهى //12:30ت م0046

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