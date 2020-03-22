السعودية اليوم / النمسا تسجل تاسع وفاة بفيروس كورونا المستجد



فيينا 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

سجلت النمسا تاسع وفاة بفيروس

وقالت وزارة الصحة النمساوية في بيان اليوم إن الفحوص الطبية أكدت 212 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 3026 حالةً بينها تسع حالات شفاء ومثلها وفيات.

وأوضحت أن معظم الحالات التي سجلت كانت بمقاطعة تيرول التي تم حظر التجوال فيها مؤخرًا بواقع 626 حالة تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 606 إصابات في حين سجلت العاصمة فيينا 369 إصابة.

// انتهى //

12:26ت م

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فيينا 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسسجلت النمسا تاسع وفاة بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع ارتفاع حصيلة الحالات المصابة إلى 3026 شخصًا.وقالت وزارة الصحة النمساوية في بيان اليوم إن الفحوص الطبية أكدت 212 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 3026 حالةً بينها تسع حالات شفاء ومثلها وفيات.وأوضحت أن معظم الحالات التي سجلت كانت بمقاطعة تيرول التي تم حظر التجوال فيها مؤخرًا بواقع 626 حالة تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 606 إصابات في حين سجلت العاصمة فيينا 369 إصابة.// انتهى //12:26ت م0045

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