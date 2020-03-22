السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية تعلن إصابة فلسطينيين اثنين بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة



غزة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

أعلن وكيل وزارة الصحة بقطاع غزة يوسف أبو الريش اليوم الأحد إصابة مواطنين فلسطينيين اثنين بفيروس

وأكد في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة أن الحالتين كانتا بين المحجورين ولم تدخلا القطاع، مشددًا على أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع.

// انتهى //

12:02ت م

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غزة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلن وكيل وزارة الصحة بقطاع غزة يوسف أبو الريش اليوم الأحد إصابة مواطنين فلسطينيين اثنين بفيروس كورونا المستجد، عائدين من باكستان الخميس الماضي.وأكد في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة أن الحالتين كانتا بين المحجورين ولم تدخلا القطاع، مشددًا على أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع.// انتهى //12:02ت م0043

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