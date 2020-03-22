استشارية تغذية لـ”المواطن”: تجنبوا الخل.. الماء يكفي لغسل الفواكه والخضراوات

2020-03-22

متابعات الخليج 365-محمد داوود- جدة

أكدت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله لـ”متابعات الخليج 365” أنه ليس من الضروري غسل الفواكه والخضراوات بالخل – كما يتردد- حالياً في المواقع تزامناً مع انتشار فيروس كورونا، إذ إنه يكفي غسل الفواكه والخضراوات بالماء.

وأوضحت أن كثيراً من ربات البيوت لديها هاجس هذه الأيام بضرورة غسل الفواكه والخضراوات بالخل باعتباره مادة قوية ونفاذة ومكافحة للجراثيم والبكتيريا، إذ إن الخل الأبيض يتكون بشكل أساسي من حمض الخليك، ويعتبر من أقدم المنتجات المعروفة، وهو أفضل أنواع الخل على الإطلاق وأكثرها نقاوة، وأثبتت الدراسات الحديثة الكثير من الفوائد الصحية للخل بكافة أنواعه، مثل الخل الأبيض وخل التفاح وخل التمر وخل العنب الأحمر وخل العنب الأبيض وخل جوز الهند وخل الأرز وغيرها.

وأكدت جواهر عبدالله أنه لا توجد دراسات علمية تدعو إلى ضرورة غسل الفواكه والخضراوات بالخل تفادياً للميكروبات والجراثيم، وكل ما يتردد في التواصل الاجتماعي مجرد دردشة غير مبنية على طب البراهين.

Advertisements

الصحة: اغسلوا الفواكه بالماء

وفي السياق ذاته أكدت وزارة الصحة، ضرورة غسل الخضراوات والفواكه جيداً بالماء والصابون، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس المعلبات كسائر الأسطح والأشياء التي يكثر لمسها.

وقالت “الصحة” عبر حسابها في تويتر: “بشكل عام لا توجد توصيات خاصة بتعقيم منتجات التسوق فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد على وجه التحديد، ولكن ينبغي الاستمرار على الإجراءات الروتينية المعروفة عند التعامل معها؛ مثل: “غسل الخضراوات والفواكه جيداً بالماء والصابون، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس المعلبات كسائر الأسطح والأشياء التي يكثر لمسها”.

وأضافت: “فيروس كورونا الجديد ينتقل عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من المصابين، بشكل مباشر أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس”.

وحول جدوى غسل الخضراوات بالخل، قالت الوزارة اليوم السبت: “لا يوجد دليل علمي قاطع يفيد بفعالية وأمان استخدام الخل للتعقيم”.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر