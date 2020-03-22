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الأمر بالمعروف تطلق حملة “وليسعك بيتك” للوقاية من كورونا
لبيان الواجب الشرعي بالبقاء في المنازل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حملة توعوية تحت عنوان “وليسعك بيتك”، تهدف لحث المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، استجابة لتوجيهات السلطات الصحية، للحد من انتشار فيروس (كورونا).
وقال الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، في بيان اليوم الأحد، إن الحملة تأتي إسهاماً من الهيئة في هذا الواجب الشرعي والوطني، وسيتم خلالها بيان الواجب الشرعي في ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية للحفاظ على النفس بوصفها واحدة من أهم الضرورات الخمس التي حث الشرع على حفظها.
وأضاف السند، أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ولذلك فإن من الواجب التعاون مع الجهات المختصة في ذلك، وهو من التعاون على البر والتقوى، لافتاً إلى أن مخالفة هذه التوجيهات سيودي بالشخص ومجتمعه إلى التهلكة.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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