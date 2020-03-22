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ارتفاع إصابات كورونا في التشيك إلى 1047 حالة
تعافي ست حالات بدون أي وفيات
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في التشيك إلى 1047 حالة.
وأفادت وزارة الصحة التشيكية بأنها سجلت 158 إصابة جديدة أمس، فيما تعافى ستة أشخاص من المرض ولم تحدث أي وفيات.
وأشارت وزارة الصحة بالتشيك إلى أن العاملين في القطاع الصحي فحصوا 15584 شخصًا حتى يوم أمس.
يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تخطى 300 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى نحو 13 ألف حالة وفاة، ووصل عدد حالات الشفاء إلى نحو 95 ألفا.
وفي إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تأثراً بالفيروس، تخطّت حصيلة الوفيات خمسة آلاف شخص، 800 منهم قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في حصيلة يومية غير مسبوقة في البلاد. علما أن أول وفاة بالفيروس على الأراضي الإيطالية سجّلت قبل شهر.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ليل السبت الأحد وقف “كلّ الأنشطة الإنتاجيّة” التي لا تُعتبر ضروريّة بالنسبة إلى تأمين السلع الأساسيّة للسكّان.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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