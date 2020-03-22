بالفيديو.. حلاقون يخالفون التوجيهات بممارسة عملهم في المنازل

2020-03-22

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

قبل ستة أيام صدرت التوجيهات للجهات المعنية بإقفال بعض الأنشطة التجارية ومنها صوالين الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في مناطق المملكة في إجراءات احترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد “كوفيد ١٩“، إلا أن بعض العمالة في هذه الصوالين خالفت الأنظمة بشكل صريح وأصبحوا يتجهون للزبائن في منازلهم دون وجود أدنى وسائل للسلامة والصحية.

واستغل البعض منهم الأزمة الحالية برفع الأسعار حيث تراوح سعر حلاقة الذقن بين (٥٠ – ١٠٠ ) ريال للشخص الواحد بخلاف أسعار تنظيف البشرة، بينما قام آخرون بوضع إعلانات لهم بوسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

“متابعات الخليج 365” وثقت مخالفات العمالة الوافدة واستغلالهم لهذه الفترة الحرجة في ممارسة مهنة الحلاقة في المنازل دون اكتراث للإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر