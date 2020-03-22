، "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى السادسة مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة، تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة 6 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية نجران