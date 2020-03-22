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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة، تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة 6 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية نجران
"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-22
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة، تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة 6 مساءً.
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
12:02 PM
تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى السادسة مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة، تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة 6 مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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