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أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم، تسجيلها 10 وفيات و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، للصحفيين اليوم أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد ارتفع بذلك إلى 48 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة ضحايا في منطقة جنوب شرق آسيا) و514 إصابة.
ووفق "رويترز"، أكد المتحدث شفاء تسعة مصابين خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تعافت من الوباء في البلاد إلى 29.إندونيسيا فيروس كورونا الجديد
10 وفيات و64 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا خلال 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-22
أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم، تسجيلها 10 وفيات و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، للصحفيين اليوم أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد ارتفع بذلك إلى 48 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة ضحايا في منطقة جنوب شرق آسيا) و514 إصابة.
ووفق "رويترز"، أكد المتحدث شفاء تسعة مصابين خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تعافت من الوباء في البلاد إلى 29.
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
12:35 PM
إجمالي الضحايا بلغ 48 وعدد الإصابات بالفيروس ارتفع لـ514 حالة
أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم، تسجيلها 10 وفيات و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، للصحفيين اليوم أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد ارتفع بذلك إلى 48 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة ضحايا في منطقة جنوب شرق آسيا) و514 إصابة.
ووفق "رويترز"، أكد المتحدث شفاء تسعة مصابين خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تعافت من الوباء في البلاد إلى 29.
، 10 وفيات و64 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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