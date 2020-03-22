، العالم يواصل مقاومة الجائحة والمتعافون فوق الـ 95  ألفاً .. آخر الأرقام في 10 دول ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحديث أرقام فيروس كورونا المستجد يتواصل بالتزامن مع سعي لوقف تفشي المرض

ما بين تسجيل إصابات ووفيات جديدة ما زالت أخبار التعافي من جائحة كورونا تتواصل؛ حيث وصل عدد المتعافين عالمياً حتى صباح الأحد، إلى 95 ألفاً و829 حالة، فيما تجاوزت الإصابات عالمياً الـ 308 آلاف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 13 ألف حالة.

ويتواصل تحديث أرقام فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع سعي دول العالم، إلى وقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشدّدة، وفي السطور التالية أبرز أخبار الفيروس في 10 دول:

ماليزيا

أكّدت وزارة الصحة في ماليزيا أن شخصاً تاسعاً تُوفي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام بالوزارة نور هشام عبد الله؛ إن المتوفى طبيب يبلغ من العمر 48 عاماً عاد أخيراً من تركيا وتم تشخيص حالته على أنها إصابة بالفيروس في 18 مارس.

وبلغت حالات الإصابة المؤكدة في ماليزيا بالفيروس 1183.

وبالتزامن مع ذلك نشرت السُلطات الماليزية عناصر من الجيش في الشوارع، لمساعدة الشرطة في تنفيذ نظام "تقييد الحركة" لمكافحة تفشي الفيروس.

رومانيا

أعلنت الحكومة الرومانية، صباح اليوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة الرومانية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، إن المتوفى يبلغ من العمر 67 عاماً وكان يعاني سرطاناً مزمناً.

وأشارت الحكومة الرومانية إلى أنه تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا في 18 مارس، وكان يعالج في مستشفى في مدينة كرايوفا بجنوب رومانيا.

وأعلنت رومانيا، التي سجّلت حتى الآن 367 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الرومانية حالة الطوارئ في 16 مارس الجاري.

سنغافورة

أعلنت سنغافورة، اليوم، أنها ستحظر دخول زائريها لفترات قصيرة أو المرور عبر مطارها.

وقالت وزارة الصحة السنغافورية، إن الدخول لغير المواطنين بدءاً من الساعة 59 : 11 من مساء يوم الإثنين بالتوقيت المحلي سيقتصر على حاملي تصاريح العمل في "القطاعات الأساسية" مثل الرعاية الصحية، مشيرةً إلى خطر متزايد لدخول حالات كوفيد - 19.

يشار إلى أنه من بين 47 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في سنغافورة كان هناك 39 حالةً قادمةً من خارج البلاد ومن بينهم أجانب وكذلك سنغافوريون عائدون من الخارج.

وذكرت وزارة الصحة أن 80 في المئة من جميع الحالات التي تم تأكيدها أخيراً في قادمة من الخارج، نصفهم قادم من أوروبا.

الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل مجمل حالات الإصابة بها إلى 380 حالةً.

وأعلنت أيضاً ست حالات وفاة بالفيروس المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25 شخصاً.

أفغانستان

سجلت الصحة الأفغانية عشر إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز؛ في تصريح اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع إلى 34 إصابةً، وأن هناك نائبين بين الحالات المشتبه في إصابتها وتخضع العينتان الخاصتان بهما للفحص..

وأضاف إن 97 عينةً خضعت للفحص في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وجاءت نتائج عشر منها إيجابية.

تايلاند

أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منذ بدء تفشي الفيروس، حيث سجلت 188 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة التايلاندية، في تصريح صحفي: "بلغ عدد المصابين في البلاد 599 مصاباً منذ بداية تفشي الوباء، وسجلنا اليوم 188 إصابة جديدة".

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة مرتبطة بشكل أساسي بالمجموعة التي أصيبت في أثناء زيارتها ملعب الملاكمة التايلاندي "لومفيني رامينترا" وحانتين في العاصمة بانكوك.

كما لفتت الوزارة إلى أن أغلب المصابين الجدد هم شباب تجاهلوا توصيات وزارة الصحة التي دعت فيها إلى تجنب الأماكن المكتظة والمغلقة.

إسرائيل

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم، تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية: بذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 945.

السلفادور

وأمر رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة؛ اليوم، بعزل إجباري في المنزل للسكان لمدة 30 يوماً بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده الذي سجل ثلاث حالات إصابة دون وفيات.

وأعلن في كلمة بُثت عبر التلفزيون الوطني "ابتداءً من مساء هذا اليوم يُفرض الحجر المنزلي الكامل على الأراضي السلفادورية لمدة 30 يوماً" وذكر أن الاستثناءات على القرار تشمل الخروج لشراء الحاجيات والقطاعات الأساسية.

كولومبيا

أكّدت وزارة الصحة في كولومبيا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، أولى حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا، في الوقت الذي يواصل فيه هذا المرض انتشاره في شتى أنحاء العالم.

وقالت الوزارة إن الضحية رجل عمره 58 عاماً وكان يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة قرطاجنة الساحلية.

وسجلت كولومبيا حتى الآن 210 حالات إصابة بكورونا.

بنما

وقالت السلطات الصحية في بنما، أمس السبت، إن "شخصين آخرين تُوفيا بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة من جرّاء هذا الفيروس في بنما، إلى 3".

وتأكدت إصابة 245 شخصاً بالفيروس في بنما حتى أمس، ارتفاعاً من 200 الجمعة حسبما قالت لورديس مورينو؛ المدير العام لعلم الأوبئة.فيروس كورونا الجديد