أوبر تُعلق خدمات الأجرة في المملكة حتى إشعار آخر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علقت شركة أوبر كافة خدماتها الخاصة بسيارات الأجرة في المملكة حتى إشعار آخر. علقت شركة أوبر كافة خدماتها الخاصة بسيارات الأجرة في المملكة حتى إشعار آخر. وأكدت أن ذلك يأتي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. الجديد بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت تعليق نشاط سيارات الأجرة داخل المملكة لمدة 14 يوماً .

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