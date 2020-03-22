شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء الزيارة يجميع مستشفيات حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):أعلنت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن اليوم الأحد إلغاء الزيارة في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة بالمحافظة اعتبارا من اليوم وحتى إشعاراً أخر.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المرضى وذويهم .
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