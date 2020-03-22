شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة حدوث مضاعفات لمرضى الفيروس بسبب مسكنات «بروفين» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء حقيقة الأنباء المتداولة حول تسبب بعض مضادات الإلتهاب مثل " بروفين " أو " إيبوبروفين " في حدوث مضاعفات لمصابي الفيروس المستجد .

وأكدت أنه لا يوجد دليل علمي يثبت صحة هذه المخاوف ، مشيرة إلى أهمية الإلتزام بتعليمات النشرة الدوائية وعدم تجاوز الجرعة المنصوص عليها ، مع مواصلة تناول المسكنات للمرضى حسب الوصفة الطبية .

وكانت تلك الأنباء قد تفجرت مع تحذريرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أدوية " إيبوبروفين وكورتيزن " .