شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة حدوث مضاعفات لمرضى الفيروس بسبب مسكنات «بروفين» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء حقيقة الأنباء المتداولة حول تسبب بعض مضادات الإلتهاب مثل " بروفين " أو " إيبوبروفين " في حدوث مضاعفات لمصابي الفيروس المستجد .
وأكدت أنه لا يوجد دليل علمي يثبت صحة هذه المخاوف ، مشيرة إلى أهمية الإلتزام بتعليمات النشرة الدوائية وعدم تجاوز الجرعة المنصوص عليها ، مع مواصلة تناول المسكنات للمرضى حسب الوصفة الطبية .
وكانت تلك الأنباء قد تفجرت مع تحذريرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أدوية " إيبوبروفين وكورتيزن " .
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