شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ممطرة على جازان ونجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ، ومحافظات أبو عريش ، و احد المسارحة ، و الحرث ، و الداير بني مالك ، و الدرب ، و الريث ، و الطوال ، والعارضة ، و العيدابي ، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، و ضمد ، و فيفا ، و هروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشية الله - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، ويستمر حتى الساعة 6 مساءً.