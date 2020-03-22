شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق معارض الكتب الخاصة بـ «جرير» في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت شركة جرير للتسويق، اليوم الأحد، عن إغلاق جميع معارض بيع الكتب التابعة لها في المملكة مؤقتا حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة إن: " العمل جار على قدم وساق لتحسين قدرات البيع عبر الإنترنت من أجل تلبية الحاجات المتزايدة للعملاء"؛ فيما تتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة بالأدوات المكتبية والمدرسية، وألعاب الأطفال والوسائل التعليمية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المطبوعات والكتب العربية والإنجليزية، وأدوات الرسم والأدوات اليدوية، ولوازم أجهزة الحاسب الآلي وتطبيقاتها، وتجارة أجهزة الهواتف النقالة ومستلزماتها، والأجهزة السمعية والبصرية، وأجهزة التصوير، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والأدوات الإلكترونية.