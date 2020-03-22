شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط 4 مستودعات تُستخدم لتعبئة حليب أطفال ومعقمات مغشوشة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارتي التجارة والصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، من ضبط 4 مستودعات في جنوب الرياض تابعة لسلسلة صيدليات، تُستخدم لتعبئة معقمات مغشوشة وحليب أطفال فاسد وأدوية منتهية الصلاحية.

وكشف مقطع فيديو، عن قيام عمالة مخالفة بتعبئة وتخزين المعقمات المغشوشة بكميات كبيرة، حيث يتم جلبها في براميل، ومن ثم تعبئتها في عبوات متفاوتة الأحجام، لبيعها في سلسلة الصيدليات، التي تتألف من 17 صيدلية.

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وعثرت الجهات المختصة، على عدد كبير من عبوات حليب الأطفال منتهي الصلاحية، وكذلك الأدوية والمنتجات الجنسية غير المصرح باستخدامها، فيما تركزت المنتجات المغشوشة بالمستودع الثالث على المعقمات وحليب الأطفال؛ فضلًا عن عبوات من المنشطات الجنسية غير المرخصة.

وتبيّن تستر مواطن على مجموعة من المقيمين من جنسيات عربية وآسيوية؛ لتشغيل وإدارة هذه المستودعات بشكل مخالف، فيما تم القبض على العمالة المخالفة في الصيدلية والمستودعات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.