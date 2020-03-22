شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل مواعيد فحوصات الزواج بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الطائف أنه تم تأجيل مواعيد فحوصات الزواج حتى إشعار آخر. أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الطائف أنه تم تأجيل مواعيد فحوصات الزواج حتى إشعار آخر. وأكدت المديرية أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة مؤخرًا للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. يذكر أن عدد من المستشفيات داخل المملكة أعلنت أيضا تأجيل المواعيد الطبية حتى إشعار آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مواعيد فحوصات الزواج بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.