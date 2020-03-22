بالفيديو.. قائد سيارة يعاكس فتيات ويحاول محاصرة سيارتهن بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثق مقطع فيديو استهتار شاب يقود مركبة بمنطقة المدينة المنورة بالقواعد المرورية ومحاولته معاكسة فتيات في مركبة أخرى بالمحاصرة والإسراع أمامها في استهتار تام بأرواح الركاب . وثق مقطع فيديو استهتار شاب يقود مركبة بمنطقة المدينة المنورة بالقواعد المرورية ومحاولته معاكسة فتيات في مركبة أخرى بالمحاصرة والإسراع أمامها في استهتار تام بأرواح الركاب . وأظهر المقطع سيارة الشاب وهي مسرعة وتحاول محاصرة سيارة أخرى بينما قام برفع الزجاج المظلل ليخفي هويته حين حاولت الفتاة بالمركبة الأخرى تصويره . وتفاعل حساب "كلنا أمن " مع الفيديو مؤكداً أنه تم رفع بلاغ بالمقطع للجهات المختصة لتطبيق العقوبة النظامية على قائد المركبة المستهتر .

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