توقعات الطقس في المملكة ليوم غدٍ الأحد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأحد). وتوقّعت الهيئة تزامناً مع بداية فصل الربيع، استمرار تأثير رياح نشطة ومثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت أن تلك الحالة ستكون مصحوبة بانخفاض درجة الحرارة، على مناطق: الشرقية والرياض وأجزاء من الحدود الشمالية، كما يستمر التوقّع بهطول أمطار رعدية وفرصة لتكوّن الضباب في نجران ومرتفعات عسير وجازان والأجزاء الجنوبية من الشرقية. فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 36 درجة مئوية في شرورة، وأدنى درجة حرارة إلى 4 درجات مئوية في طريف.