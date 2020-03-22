حملة “كلنا مسؤول” تشهد تفاعلاً كبيرًا في مواقع التواصل

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شهدت حملة “كلنا مسؤول”، التي أعدتها غرفة العمليات الإعلامية بوزارة الإعلام لمواجهة فيروس كورونا الجديد، تفاعلاً كبيرًا من الجهات الرسمية ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والأندية الرياضية، التي تدعو لضرورة الالتزام، واتباع الإجراءات الاحترازية، منها البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة، وأن البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى -بإذن الله- لمواجهة فيروس كورونا.
وعكس التفاعل الكبير مع حملة “كلنا مسؤول” مدى الوعي لدى المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تصدر عن الجهات المعنية لمنع تفشي فيروس “كورونا”، وأن يكون الشخص على قدر كبير من الوعي، وأن يكون مسؤولاً ومتحليًا بالانضباط والوعي حماية لنفسه ولأقاربه، وأن يعي جهود التوعية التي تقدمها الجهات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا.
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