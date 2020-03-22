وزير الصحة: البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى لمواجهة كورونا

محليات 21 مارس، 2020 0 جدَّد وزير الصحة توفيق الربيعة رسائله التوعوية للمجتمع مطالبًا الجميع بالبقاء في المنزل. وقال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي في تويتر: “‏البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى -بإذن الله- لمواجهة ‫فيروس كورونا”.

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